Pas de jet pour les Cambridge : Kate et William aperçus à bord d'un vol low cost avec leurs enfants

Nous aurions donc d'un côté les nantis Meghan et Harry, et les plus raisonnables Kate et William qui tentent de limiter les dépenses du contribuable britannique et leur empreinte carbone. "Will donne une leçon de vol à Harry", titre ainsi The Sun ce vendredi 23 août. Trois autres tabloïds font leurs gros titres sur la comparaison des deux familles, certains avançant que le choix des Cambridge était délibéré pour faire davantage de l'ombre aux Sussex.