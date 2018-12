Kate, William et leurs enfants vous souhaitent de joyeuses fêtes avec un portrait de famille inédit

A l'arrière, la princesse Charlotte offre son regard le plus espiègle tandis que le prince George fait encore des siennes, la jambe levée et les mains appuyées sur le dos de son père. Signe qu'après les hilarantes photos souvenirs publiées pour l'anniversaire de son grand-père le prince Charles, le petit garçon de 5 ans adore s'amuser face à l'objectif. A ses pieds ? Des bottes de la marque Hunter qui seront, sans aucun doute, en rupture de stock d'ici quelques heures. A l'approche de Noël, les deux aînés de Kate et William sont fin prêts et ont déjà commencé à installer les décorations chez eux, racontait leur mère il y a quelques jours. Une famille presque normale en somme...