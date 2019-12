Kate, William et leurs enfants s'affichent sur une moto pour vous souhaiter de joyeuses fêtes

Ils ne sont plus officiellement apparus à cinq depuis l'été dernier. Alors forcément, chaque sortie de Kate, William et leurs trois enfants déchaînent autant les passions des photographes que celles des réseaux sociaux. Mercredi 18 décembre, ceux que l'on surnomme les Cambridge se sont rendus à Buckingham Palace pour le traditionnel déjeuner de Noël organisé par la reine Elizabeth II pour les membres de la famille royale.

Mais c'est une autre photo qui a agité les fans la famille royale britannique sur les réseaux sociaux. Un portrait de famille inédit pris par une journée de beau temps à en croire les vêtements portés par le groupe. Kate, William et leurs bambins prennent la pose sur une moto et un side-car. Un cliché utilisé pour illustrer leur carte de vœux, postée sur Twitter par la Commodore de l'armée de l'air Dawn McCafferty.

Mais quelques heures plus tard, le tweet était supprimé sans que l'on ne sache trop pourquoi. La photo, elle, avait déjà été capturée par les internautes et les médias qui continuaient à la partager ce jeudi 19 décembre. Le Daily Mail en faisait même sa Une. "Louis le jeune conducteur", titrait le tabloïd. L'an dernier, les Cambridge avaient publié leur portrait de famille de fin d'année sur leur compte Instagram.

D'après The Mirror, il se murmure que Meghan et le prince Harry prépareraient eux aussi leur carte de voeux. L'occasion de voir une dernière fois avant la fin de l'année leur fils Archie, qui passera son premier Noël aux Etats-Unis et non à Sandringham avec le reste de la famille royale.