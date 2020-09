Kate Winslet regrette d'avoir tourné avec Roman Polanski et Woody Allen

Elle "se bat avec ses regrets". Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, Kate Winslet a confié regretter d'avoir travaillé avec Roman Polanski et Woody Allen. La comédienne anglaise de 44 ans avait joué en 2011 dans Carnage, l'adaptation de la pièce de Yasmina Reza dirigé par le premier, ainsi que dans Wonder Wheel, réalisé par le second en 2017.

Interrogée au sujet du mouvement #MeToo, Kate Winslet a fait preuve d'une grande franchise. "La vie est courte et je fais de mon mieux pour donner un exemple décent aux jeunes femmes. Nous leur laissons un monde complètement foutu donc j’aimerais faire ma part pour avoir une bonne intégrité", a-t-elle estimé avant de s'en prendre aux deux réalisateurs. "Je me dis, qu’est-ce que j’ai foutu à travailler avec Woody Allen et Roman Polanski ? C’est incroyable pour moi de voir comment ces hommes ont été tenus en si haute estime, largement dans l’industrie cinématographique et aussi longtemps. C’est pu...n de honteux", a lancé la comédienne révélée par Titanic.