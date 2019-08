Katie Holmes et Jamie Foxx se séparent comme ils se sont aimés... en toute discrétion

En remontant dans la boîte à archives, on est retombé sur cette vieille photo de 2006 sur laquelle Katie Holmes pose avec son mari de l'époque Tom Cruise et Jamie Foxx - tous deux héros du film "Collatéral", sorti deux ans plus tôt. Mais c'est bien plus tard que l'actrice et l'acteur sont devenus plus que des amis.





Les premières rumeurs se propagent en août 2013. Tous deux assistent à un gala de charité dans les Hamptons, près de New York, et sont surpris collés serrés sur la piste de danse. La star de "Dawson" est fraîchement divorcée, celle de "Ray" s'amuse des bruits qui le disent alors en couple avec la jeune femme. De l'événement, resteront une série de clichés sur lesquels les comédiens échangent des regards complices.