Katrina Patchett de "Danse avec les stars" et Valentin d'Hoore de "Koh-Lanta" ne sont plus ensemble

"C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus huit ans d'amour et un mariage Valentin et moi avons décidé de se séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Je suis partie retrouver ma famille en Australie mais je vais vite revenir en France", fait savoir la jeune femme en légende d'une photo en noir et blanc du couple au temps du bonheur.

"Il est très très beau, mon mari. Ça fait déjà six ans et demi que je l'ai rencontré chez des amis communs. Si ça dure, avec les vies qu'on a, c'est qu'on est bien partis. On n'a pas des métiers faciles, dans le sens où il y a des moments où on ne se voit pas beaucoup. Mais on se dit qu'on a toute la vie pour être ensemble ! Alors, on s'encourage. Valentin est la personne qui me booste le plus", confiait-elle à Public en 2018.

Si on ne connaît pas les raisons de leur séparation, les rumeurs allaient bon train depuis un petit moment. Cela faisait des mois que la danseuse ne postait plus de photos de son amoureux sur les réseaux sociaux. De son côté, Valentin De Hoore n'a pas commenté la nouvelle.