Katy Perry et Orlando Bloom annoncent la naissance de leur fille avec l'aide de l'Unicef

"Bienvenue au monde Daisy Dove Bloom ! Nous sommes honorés de présenter le nouveau bout de chou de Katy Perry et Orlando Bloom", écrit le Fonds des Nations unies pour l'enfance en légende d'une photo en noir et blanc de la petite famille, avant de céder la parole à la chanteuse et à l'acteur. "Nous flottons d'amour et de merveille après l'arrivée en toute sécurité et en bonne santé de notre fille", déclarent-ils avant d'avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas accueilli leur bébé dans des conditions similaires. "Mais nous savons que nous faisons partie des chanceux et que tout le monde ne connaît des expériences d'accouchement aussi paisibles que la nôtre. Des communautés autour du monde font toujours face à un manque de personnels soignants et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, souvent à cause de faits qu'on pourrait éviter", poursuivent-ils.