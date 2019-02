Katy Perry : ses chaussures retirées des rayons face aux accusations de "blackface"

Une imagerie raciste rapidement dénoncée sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé la marque à agir. Et à arrêter la vente de ces deux modèles. Ces designs n'ont jamais eu l'intention d'être offensant, précise à TMZ une source proche de la chanteuse qui a annoncé le retrait de ces chaussures des magasins "par respect et sensibilité". Sur le site de la marque, plus aucune trace de ces pantoufles. Idem chez Dillards et chez Walmart.