Keira Knightley confirme la naissance de son deuxième enfant par une sortie en poussette

CARNET ROSE - La comédienne britannique est devenue mère pour la deuxième fois à la fin de l'été, selon le DailyMail, qui publie des photos d'elle avec mari et enfant dans les rues de Londres. Elle aurait donné vie à une petite Delilah.

Son baby bump a disparu et le couple se promène avec une poussette bien trop petite pour leur fille aînée, Edie, âgée de 4 ans. Les enquêteurs de choc que nous sommes imaginent donc que la jeune femme de 34 ans a accouché quelques semaines plus tôt. Plutôt flou sur la date d'arrivée de ce deuxième baby, le tabloïd croit savoir qu'il s'agit d'une petite fille prénommée Delilah.

Keira Knightley n'avait pas communiqué officiellement sur sa grossesse. Au lieu d'un traditionnel post Instagram ou d'une annonce de son publiciste, la star de "Pirates des Caraïbes" avait choisi de dévoiler son ventre en mai dernier à Paris, en marge du défilé croisière de Chanel dont elle est l'égérie. Elle avait pris la pose au photocall, tout sourire. Et puis c'est tout. La comédienne avait récemment évoqué son rapport à la maternité. "Je crois qu'on ne donne pas assez de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu'elles traversent en devenant mères", avait-elle expliqué dans une interview au magazine Balance.

"J'ai été extrêmement chanceuse dans ma carrière. Je peux me payer une bonne garde d'enfants et pourtant je trouve ça difficile, put**. C'est OK de dire ça, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. C'est juste moi qui admet que le manque de sommeil, les changements hormonaux, le tournant dans la relation avec mon compagnon sont toutes ces choses qui font que je me sens en échec au quotidien. Je dois me rappeler que je n'ai pas échoué. Je fais juste ce que je peux mais ce n'est pas facile", avait-elle poursuivi, recueillant les remerciements de nombreuses jeunes mamans.