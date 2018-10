Keira Knightley raconte son accouchement éprouvant… et s'en prend à Kate Middleton

Keira Knightley est remontée. Très engagé dans la cause féministe, la comédienne s’en est prise violemment à toutes ces femmes qui, comme Kate Middleton, veulent nous faire croire qu’un accouchement est une simple formalité. Dans un essai intitulé "The weaker sex" (le sexe faible en VF) publié dans la collection "Feminists don't wear pink (and other lies)" - en français, "Les féministes ne portent pas de rose (et autres mensonges) - et relayé par le site Refinery 29, Keira Knightley a décidé de dire les choses sans filtre.