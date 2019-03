Keith Flint, l'emblématique chanteur du groupe Prodigy, est mort à l'âge de 49 ans

Keith Flint, chanteur emblématique du groupe Prodigy et considéré comme l'une des figures de la scène underground britannique, est mort, annoncent ce lundi les médias anglo-saxons. Son corps a été retrouvé chez lui dans la matinée à Dunmow dans l'Essex, rapporte "The Sun".





Ce groupe culte a considérablement marqué les esprits avec ses albums (The Fat of the Land), ses titres (Breathe, No Good) mais aussi ses clips (le choc Smack My Bitch Up, scandale lors de sa diffusion en 1997). Plus d'informations à venir.