Fiasco du Fyre Festival : Kendall Jenner, Bella Hadid et Emily Ratajkowski bientôt devant la justice ?

Le DailyMail rapporte qu'un juge new-yorkais a ainsi émis des citations à comparaître pour les agences IMG Models et DNA Model Management. Objectif ? Découvrir ce que sont devenus les 26 millions de dollars d'investissements reçus par Billy McFarland, le fondateur du Fyre Festival qui n'était en fait qu'un escroc. Il a depuis été condamné à 6 ans de prison pour fraude. Selon Billboard, IMG Models - qui représente Bella Hadid, Hailey Bieber et l'Ange de Victoria's Secret Elsa Hosk - aurait touché 1,2 million de dollars entre novembre 2016 et février 2017 de la part des organisateurs du Fyre Festival. DNA Model Management, qui compte parmi ses signatures Emily Ratajkowski, aurait elle perçu 299.000 dollars en mars 2017.