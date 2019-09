Kevin Hart "grièvement blessé" dans un accident de voiture, Dwayne Johson l'appelle à "rester fort"

La nouvelle a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, entraînant de multiples réactions, dont celle de Dwayne Johnson. Partenaires à l'écran dans "Jumanji" et grands amis dans la vie, les deux acteurs ont fait de leurs vannes l'un envers l'autre une de leurs marques de fabrique. Un lien indéfectible que LCI avait mis à l'épreuve lors de la promotion du film d'aventures sorti en décembre 2017. "Arrête de jouer avec mes émotions frère. On a encore beaucoup plus de rires à partager ensemble. Je t'aime mec, reste fort", a écrit The Rock sur son compte Instagram lundi 2 septembre, en légende d'une photo extraite de "Jumanji : The Next Level", en salles en décembre.