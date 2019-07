Kevin Spacey accusé d'agression sexuelle : son accusateur abandonne l'assignation au civil

Pour rappel Kevin Spacey, 59 ans, a été inculpé formellement en janvier pour attentat à la pudeur et coups sur une personne de plus de 14 ans. Il plaide non coupable et risque jusqu'à cinq ans de prison. Cette sombre affaire a contribué à anéantir la carrière de l'acteur deux fois oscarisé, visé par une série d'accusations de harcèlement et agressions sexuelles depuis novembre 2017 aux Etats-Unis et à Londres, dans le cadre des révélations du mouvement #MeToo. Il a été banni de la dernière saison de "House of Cards" et du dernier film de Ridley Scott, "Tout l'argent du monde", dans lequel il a été remplacé in extremis par Christopher Plummer.