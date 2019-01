Kevin Spacey attendu devant le juge pour être formellement inculpé d'agression sexuelle

L'inculpation formelle de Kevin Spacey intervient plus de 13 mois après le dépôt de la plainte et constitue une nouvelle étape pour le mouvement #MeToo, après la condamnation de l'acteur Bill Cosby et l'inculpation du producteur Harvey Weinstein. Deux autres enquêtes sont aussi en cours à Los Angeles et Londres, où l'acteur a été le directeur artistique de l'un des plus prestigieux théâtres de la capitale britannique, The Old Vic, de 2004 à 2015.