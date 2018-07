Kevin Spacey fait face à trois nouvelles accusations d’agression sexuelle en Grande-Bretagne

Ce mercredi, la BBC rapporte que Scotland Yard enquête sur trois nouvelles accusations d’agression sexuelle, en plus des trois précédemment confirmée. Deux d’entre elles portent sur des faits qui auraient eu lieu à Londres en 1996 et en 2008, la troisième à Gloucester en 2013. Jusqu’ici, Kevin Spacey a toujours nié les faits. Comme le producteur Harvey Weinstein, il a choisi de suivre une thérapie contre l’addiction sexuelle, dans une clinique réputée en Arizona.





Ces nouvelles accusations auront-elles des conséquences sur la suite de sa carrière, déjà au point mort ? Le mois dernier, les producteurs du film "Billionaire Boys Club", dans lequel il tient un second rôle, ont annoncé leur intention de sortir le film aux Etats-Unis, en VOD et au cinéma cet été, afin de ne pas pénaliser le travail du réalisateur James Cox et des autres comédiens, parmi lesquels Ansel Elgort ("Baby Driver") et Taron Egerton ("Kingsmen").