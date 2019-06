Kevin Spacey fait une apparition surprise à son procès pour l'agression sexuelle présumée d'un jeune de 18 ans

C'est vêtu d'un costume gris et de lunettes noires que Kevin Spacey a créé la surprise ce lundi 3 juin en se rendant à son procès devant le tribunal de district de Nantucket (Massachussetts), rapporte le Guardian. Une surprise parce que la présence de l'acteur n'était pas réellement nécessaire ce lundi matin, lui qui est accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme de 18 ans. D'autant plus qu'il n'avait pas assisté aux précédents débats, excepté une courte apparition à la barre en janvier dernier.





L'ancienne vedette de House of Cards, qui a plaidé "non coupable" dans cette affaire s'est assise à une table en compagnie de ses avocats qui se sont chargés d'attaquer le plaignant et la tenue de l'enquête. Son avocat principal, Alan Jackson, a accusé notamment le jeune homme d'avoir sciemment supprimé des messages tenant à prouver l'innocence de son client. Il aurait en effet effacé des messages envoyés avec sa petite amie de l'époque et des captures d'écran de leurs conversations.