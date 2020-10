Kevin Spacey sur le tournage du prochain film de Claude Lelouch à Paris, le cliché qui dérange

En légende, Béatrice Dalle indiquait le titre du film et "taguait" plusieurs de ses vedettes au même titre que l'acteur oscarisé de American Beauty. De quoi en conclure qu'il jouait dans le film... Et de provoquer une vive polémique sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes reprochant au réalisateur d'Un homme et une femme de vouloir réhabiliter Kevin Spacey.

Sur le terrain judiciaire, Kevin Spacey n’a, à ce jour, jamais été condamné. En janvier 2019, il a comparu devant un tribunal du Massachusetts, accusé d’agression sexuelle par un jeune homme de 18 ans dans un bar, deux ans plus tôt. L’affaire a été classée sans suite quelques mois plus tard, la victime présumée refusant de témoigner.

On se rappelle ainsi que le réalisateur Ridley Scott l’avait effacé numériquement de son film Tout l’argent du monde , sur le point de sortir. Mais aussi que les producteurs de la série House of Cards avait réécrit la dernière saison pour tuer son personnage tandis que Netflix annulait la sortie d’un biopic de l’écrivain Gore Vidal dont l’acteur était la vedette.

Immédiatement après la publication de ces accusations, Kevin Spacey avait plaidé "ne pas se souvenir de cette rencontre d'il y a plus de 30 ans. Mais si je me suis comporté de la façon qu'il décrit, je lui dois la plus sincère excuse pour ce qui aurait été un comportement d'ivrogne profondément inadapté et je suis désolé pour les sentiments qu'il soutient avoir porté avec lui pendant tant d'années".