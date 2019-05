L'ancien manager de Stan Lee arrêté pour abus de faiblesse, vol et séquestration

"Morgan a exercé son contrôle et son influence sur Lee", poursuit le texte. L'ancien manager est ainsi soupçonné d'avoir mis en place "une vaste escroquerie" qui avait pour but de profiter de la relation qu'il entretenait avec le créateur des Avengers. La police de Los Angeles l'avait déjà interpellé en juin 2018 pour des appels mensongers au numéro d'urgence 911 dans lesquels il affirmait que la vie de Stan Lee était en danger.





Les autorités parlent d'une tactique pour "tromper Stan Lee et lui faire croire qu'il était en danger et avait besoin de quitter sa maison de Hollywood Hills pour un appartement plus sécurisé de Beverly Hills où Morgan avait le contrôle sur lui".