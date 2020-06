Kim Kardashian devient officiellement milliardaire

D'après TMZ , ce partenariat stratégique à long terme vise "à lancer des produits de beauté dans de nouvelles catégories et à les développer dans le monde entier". "Ce partenariat va me permettre de me concentrer sur les éléments créatifs, pour lesquels je suis si passionnée, tout en bénéficiant des ressources incroyables de Coty", a réagi la star, mère de quatre enfants.

Ravi du succès de sa femme, Kanye West, lui aussi milliardaire et qui de son côté vient de signer un accord entre sa marque de mode Yeezy et Ga, a tenu à la féliciter sur son compte Twitter. "Je suis tellement fier de ma belle épouse Kim Kardashian West qui est officiellement devenue milliardaire. Tu as traversé les tempêtes les plus folles et maintenant Dieu brille sur toi et notre famille. Je suis tellement béni que ce soit notre vie, alors je t'ai fait cette nature morte. Nous vous aimons tant", a réagi le rappeur en légende d'une photo sur laquelle il a assemblé des tomates et des fleurs.

Grâce à ce contrat, Kim Kardashian, 39 ans, fait donc mieux que sa sœur Kylie qui, à 21 ans, avait été sacrée plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps selon le magazine Forbes. Mais, coup de théâtre, en mai dernier le magazine a retiré son titre de milliardaire à la benjamine du clan qu'il soupçonnait d’avoir menti sur sa fortune estimée à un peu moins de 900 millions de dollars (810,4 millions d’euros).