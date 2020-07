Kim Kardashian prend la défense de Kanye West face aux "fausses idées qui existent sur la santé mentale"

PRISE DE PAROLE - Inhabituellement silencieuse sur les réseaux sociaux ces derniers jours, l'épouse du rappeur s'est exprimée sur Instagram mardi 22 juillet. Elle appelle à "la compassion et l'empathie" en réaction à l'épisode visiblement délicat que traverse son époux bipolaire.

Six jours qu'elle n'avait rien posté sur Instagram. Une éternité pour la plus célèbre du clan Kardashian qui a fait des réseaux sociaux son outil de communication marketing numéro un. Kim Kardashian est sortie de son silence, mardi 22 juillet, avec une longue story manuscrite dans laquelle elle revient sur la période délicate que traverse actuellement sa famille. Voilà près d'une semaine que son mari Kanye West multiplie les sorties hasardeuses qui ont relancé les inquiétudes sur son état de santé. Pour son premier meeting de campagne, le rappeur qui s'imagine à la Maison-Blanche a révélé qu'ils avaient envisagé l'avortement alors que sa compagne était enceinte de leur aînée North West. Sur Twitter, il explique que la famille Kardashian a essayé de l'interner plusieurs fois, accuse à demi-mot sa femme d'infidélité, clame qu'il cherche à divorcer et renomme sa belle-mère Kris Jenner "Kris Jong-Un".

"Comme beaucoup d'entre vous le savent, Kanye a un trouble bipolaire" : Kim Kardashian prend la défense de son époux face aux "fausses idées sur la santé mentale" − Kim Kardashian / Instagram

Des propos sur lesquels Kim Kardashian ne revient pas dans le détail. L'entrepreneuse de 39 ans choisit d'évoquer en longueur la bipolarité de Kanye West. "Ceux qui en souffrent ou qui ont un proche dans cette situation savent à quel point c’est incroyablement compliqué et douloureux à comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement de la manière dont cela nous affecte à la maison parce que je suis très soucieuse de protéger le droit de mes enfants et de Kanye à la vie privée quand il s’agit de sa santé. Mais aujourd’hui, j’ai le sentiment de devoir commenter ce qui se passe à cause des stigmates et des fausses idées qui existent sur la santé mentale", écrit-elle.

Vivre avec un trouble bipolaire ne diminue ni n’invalide ses rêves et ses idées créatives, même si elles semblent trop grandes ou inatteignables pour certaines - Kim Kardashian

Kim Kardashian rappelle que les familles sont en général "impuissantes" dans ce genre de situation, "à moins que la personne concernée ne soit mineure". "Les gens qui ne sont pas au courant ou sont très éloignés de cette expérience peuvent être critiques et ne pas saisir que les personnes concernées doivent s’impliquer dans le processus pour être aidées, peu importe à quel point la famille et les amis essaient de le faire", insiste-t-elle. Elle dit comprendre les critiques qui pleuvent sur son époux, tout en rappelant qu'il est "une personne brillante mais compliquée, qui, en plus des pressions liées à son statut d’artiste et d’homme noir, a fait l’expérience de la perte douloureuse de sa mère et a dû affronter la pression et l’isolement qui sont augmentés par son trouble bipolaire".

"Les proches de Kanye connaissent son coeur et comprennent que ses mots ne correspondent pas à ses intentions. Vivre avec un trouble bipolaire ne diminue ni n’invalide ses rêves et ses idées créatives, même si elles semblent trop grandes ou inatteignables pour certaines. Cela fait partie de son génie et comme nous l’avons tous vu, beaucoup de ses plus grands rêves sont devenus réalité", souligne Kim Kardashian. La mère de North, Saint, Chicago et Psalm appelle médias et public à "la compassion et à l'empathie" dont le clan a besoin "pour pouvoir traverser cette épreuve". Elle conclut en remerciant "ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes pour le bien-être de Kanye et pour leur compréhension".

Actuellement dans son ranch du Wyoming avec sa "YZY Team", Kanye West a utilisé son compte Twitter pour annoncer la tracklist de son prochain album. Donda, du prénom de sa mère, sera disponible dès vendredi. Et ses paroles seront sûrement scrutées, décortiquées et analysées avec beaucoup d'attention.

Delphine DE FREITAS