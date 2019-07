Kim Kardashian "profondément choquée" par les accusations de harcèlement sexuel contre son photographe

La jeune femme a publié les échanges en ligne, qui ont été repris par le magazine People et le compte Instagram Diet Prada, qui a interpellé Kim Kardashian et Ariana Grande. La chanteuse, qui a aussi travaillé avec Marcus Hyde, a réagi dès lundi sur Instagram. Evoquant ces histoires "choquantes et qui brisent le coeur", elle a invité ses abonnés à "ne pas collaborer avec des photographes qui vous mettent mal à l'aise et vous font sentir que vous avez besoin d'enlever vos vêtements si vous ne voulez pas. Si vous voulez, ok. Mais sinon, s'il vous plaît ne le faites pas. S'ils vous disent que vous devez payer plus parce que vous êtes habillés, c'est naze et je suis désolée que ça vous soit arrivé", a-t-elle écrit dans un long message.