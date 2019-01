Kim Kardashian régale ses filles et nièces âgées de 1 à 6 ans avec des sacs Vuitton

"Quand le sac d'une petite de onze mois coûte plus cher que ta voiture", "elle a un an et elle a un sac que je n'aurai jamais de ma vie", pouvait-on lire en commentaire d'une vidéo postée dans la foulée sur Instagram par Kylie Jenner. On y voit sa fille Stormi, bientôt un an, faire preuve de son plus beau porté de sac à l'épaule. Déjà visionné plus de 17 millions de fois, le clip a néanmoins reçu plus d'avis positifs que négatifs, les internautes louant la "mignonitude" de la fillette.