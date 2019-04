Kim Kardashian veut devenir avocate (et ce n'est pas une blague)

"Je me suis dit que je voulais me battre pour les gens qui ont payé leur dette envers la société", a-t-elle expliqué à Jonathan Van Meter, qui l'a interrogée pour Vogue, dont elle fait la Une du numéro de mai. "Et si j'en sais plus, je pourrai faire davantage." Comme le rappelle l'AFP, les études d'avocat sont normalement réservées aux étudiants titulaires de l'équivalent d'un Master (bachelor degree) aux Etats-Unis.





Or, Kim Kardashian n'a jamais été diplômée de l'université californienne Pierce, où elle s'était inscrite à l'issue de ses études secondaires mais qu'elle a quittée prématurément. Mais quelques Etats américains, dont la Californie, permettent d'étudier le droit au sein d'un cabinet d'avocats puis de passer le concours, après quatre années. Une façon pour Kim Kardashian de marcher dans les pas de son père défunt, Robert Kardashian, le célèbre avocat connu pour avoir défendu OJ Simpson.