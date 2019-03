KJ Apa, star de "Riverdale", attaqué pour son hommage à Luke Perry

Une hérésie dénoncée par une bonne partie des 14 millions d'abonnés de KJ Apa, qui ont pris la défense du jeune homme dans les commentaires. "Nous faisons tous notre deuil différemment et il n'y a pas de pression à montrer au monde à quel point cela t'affecte et à quel point tu respectes Luke", écrit l'un d'eux, tandis qu'un autre invite les haters à "ne rien poster si c'est pour ne rien dire d'encourageant et de positif à KJ". "La légende d'un post Instagram est la moins importante des choses maintenant", ajoute-t-il.





"Tu ne nous dois rien et j'espère que ces soit-disant fans en colère contre la taille de la légende ou le fait de savoir si oui ou non tu as posté quelque chose ne t'atteignent pas (...). Tu n'a pas besoin de poster quelque chose sur les réseaux sociaux pour que l'on sache à quel point tu tenais vraiment à lui. C'est entre toi et lui, et personne d'autre", insiste un autre.