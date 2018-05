Koh-Lanta : "L'aventure la plus dure que j’ai pu vivre", reconnaît Clémence Castel la grande gagnante du combat des héros

"C’est beaucoup de bonheur, c’est un sentiment d’accomplissement, et je vais m’endormir ce soir avec des étoiles dans les yeux", raconte, avec un grand sourire, Clémence, à l’issue de la finale. "Ça me donne envie de me lancer dans d’autres défis, parce qu’après on n’a plus peur de rien, me prouver sur d’autres terrains que je suis capable de faire de belles choses au niveau professionnelle, avec mes enfants, que je sois une maman, accomplie, une aventurière accomplie une épouse accomplie".





La jeune femme raconte qu’en entrant dans Koh-Lanta, pour cette troisième participation (elle avait fait un premier come back manqué en 2009 dans "Le Retour des héros"), elle s’était clairement fixé pour objectif d’aller jusqu’au bout. "J’avais beaucoup de choses à me prouver, j’avais dit que c’était mon objectif", dit-elle. En tant que jeune maman, elle évoque la difficulté du "manque de mes enfants" (elle est partie entre cinq et six semaines, ndlr), mais en pensant à eux, elle a voulu leur donner un exemple. "Cela m’a donné de la force pour écarter les difficultés et les dépasser, j’ai essayé de ne pas m’arrêter à ces difficultés, penser de façon positive", raconte-t-elle. "Je peux dire que cette aventure a été la plus dure de ces trois que j’ai pu vivre », estime-t-elle, mais est "contente que mes enfants aient pu me voir, qu’ils aient vu leur maman gagner, j’ai essayé d’être un exemple pour eux dans cette aventure."