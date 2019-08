Koh-Lanta : Clémence Castel confirme être séparée de Mathieu Johann, après 12 ans d'amour et deux enfants

Elle était restée silencieuse juqu'à présent. Au début du mois de juillet, Mathieu Johann avait annoncé sur Instagram sa rupture avec Clémence Castel, après douze ans d'amour et deux enfants. "Et puis un jour nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu’on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", avait expliqué dans un message l'ancien candidat de la Star Academy.





Interrogée par Télé Star ce lundi, Clémence Castel a confirmé la rupture. Son silence jusqu'alors ? "Une volonté de sa part", a indiqué l'ancienne gagnante de "Koh-Lanta", qui précise ne pas souhaiter "communiquer" plus sur le sujet.