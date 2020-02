Koh-Lanta : L'ex-aventurier Nicolas Roy est mort

Lors de la saison 2 de Koh Lanta, Nicolas Roy était arrivé en finale, avant de s'incliner face à Amel Fatnassi. Dix ans plus tard, il revenait dans l'émission pour La Revanche des héros. Mais cette fois-ci, il n'y était pas resté plus que six jours. Dans un entretien accordé au Figaro, en novembre 2019, il racontait qu'il ne pourrait pas participer une troisième fois à cause de sa maladie. "J’ai un cancer de la mâchoire depuis deux ans qui a endommagé ma dentition. Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible."

Hospitalisé en janvier, Nicolas Roy avait pu passer ses derniers instants avec sa famille. "Son état s'est aggravé brutalement hier [lundi 24 février]", raconte son père dans Ouest-France. "Il est décédé ce matin [le mardi 26] à l’hôpital Faye-l'Abbesse" (Nouvelle-Aquitaine)