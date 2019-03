Clap de fin pour NTM après deux derniers concerts à Bercy en novembre

Après une première reformation en 2008, le duo s’était retrouvé pour de secondes retrouvailles il y a pile un an. Leur entourage annonçait alors qu’un 5e album studio était en préparation, mais il n’en sera finalement rien. Pour JoeyStarr, "NTM c'est un truc d'émulsion. Or on est pris, chacun de notre côté tout le temps. La musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait."





Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis vont tout de même finir en beauté l'aventure NTM avec une dernière mini-tournée de 14 dates. Ils joueront cet été aux festivals Solidays à Paris (23 juin) et Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (5 juillet), à la Rockhall de Luxembourg (6 juillet), aux Eurockéennes à Belfort (7 juillet), au Martigues Summer Festiv'halles (2 août), à la Royal Arena Bienne à Orpond en Suisse (16 août), au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort (23 août). Ils se produiront ensuite en Amérique latine en novembre: à Mexico City (7), à Bogota (8) et Santiago (10), avant deux dates à Bruxelles (15) et Genève (16). Avant leurs adieux à la scène à Paris, fin novembre donc.