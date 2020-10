Kris Jenner accusée de harcèlement sexuel par son ex-garde du corps

Elle se retrouve au cœur d'un scandale. Kris Jenner est accusée par Marc McWilliams, un de ses anciens garde du corps, de harcèlement sexuel. L'homme âgé de 64 ans a déposé une plainte contre la chef du clan Kardashian. Il affirme avoir reçu de nombreuses "avances sexuelles non désirées et ce, de façon régulière, et d’autres formes de harcèlement", ainsi que des commentaires "ouvertement sexuels sur son apparence physique, ses activités sexuelles et des commentaires suggérant qu’il a des relations sexuelles et des commentaires à propos d’autres employés".

Marc McWilliams qui a commencé à travailler en 2017 pour la mère de Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner explique que celle-ci faisait en sorte d'être en contact avec lui, allant jusqu'à le masser ou poser ses mains sur son entrejambe, et ce sans son consentement. US Weekly rapporte que Kris Jenner aurait également eu des propos "sexistes, racistes, homophobes et autrement discriminatoires à son égard et à ses collègues".