Kylian Mbappé, le champion préféré des Français

Kylian Mbappé vient d'accéder à la quatrième place du classement des personnalités préférées de nos compatriotes. Champion du monde de football depuis juillet 2018, le jeune joueur a marqué les esprits par ses actions sur les terrains et par sa fidélité à son pays. Il est également reconnu à l'étranger et a notamment fait la Une du magazine américain Time.



