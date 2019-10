Kylie Jenner et le rappeur Travis Scott se séparent... du moins pour le moment

RUPTURE - Kylie Jenner et son compagnon, le rappeur Travis Scott, ont décidé de faire un break. L'un des couples les plus en vue de la presse people va-t-il survivre à cette nouvelle crise conjugale ?

C'est l'un des couples préférés des tabloïds outre-Atlantique. L'influenceuse américaine Kylie Jenner, 22 ans, demi-soeur de Kim Kardashian, aurait mis un terme à sa relation de deux ans avec le rappeur Travis Scott, 28 ans, père de sa fille Stormy née l'an dernier, révèle la presse américaine.

"Ils veulent s'accorder du temps l'un sans l'autre, mais ce n'est pas terminé", indique un proche au magazine "People". "Ils ont toujours des problèmes de confiance mais leurs soucis proviennent davatage de leur mode de vie respectif." TMZ, de son côté, affirme que le couple aurait pris cette décision il y a déjà plusieurs semaines.

La dernière apparition publique Kylie Jenner et Travis Scott remonte à l'avant-première du documentaire de Travis Scott "Look Mom I can fly", le 27 août dernier à Santa Monica. Leur rupture est-elle réellement temporaire ?