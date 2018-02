Kylie Jenner présente son bébé et dévoile le visage de sa nièce Chicago, la fille de Kim Kardashian et Kanye West

Sur Instagram, celle qui est suivie par quelque 102 millions de personnes a d'ailleurs tenu à livrer les raisons d'une telle discrétion. "Je suis désolée de ne pas vous avoir éclairé malgré toutes les rumeurs. Je comprends que vous soyez habitués à me suivre dans mon quotidien mais ma grossesse était une aventure que je ne voulais pas vivre avec le monde entier", a-t-elle expliqué à ses abonnés. "Être enceinte a été la plus belle, la plus extraordinaire des expériences que j'ai vécues et cela va me manquer" a t-elle encore déclaré dans cette vidéo intutulée "A notre fille".