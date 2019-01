L'accordéoniste Marcel Azzola est décédé à 91 ans

Un grand artiste populaire a disparu. L'accordéoniste Marcel Azzola s'est éteint le lundi 21 janvier 2019, à l'âge de 91 ans. Ce fils d'immigrés italiens avait accompagné les plus grands comme Yves Montand, Barbara, Edith Piaf ou encore Gilbert Bécaud. Mais c'est Jacques Brel qui le fit connaître du grand public, grâce notamment à la chanson "Vesoul".



