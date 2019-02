Mort de l'acteur Albert Finney, nommé 5 fois aux Oscars, à l’âge de 82 ans

Mais il est plus connu par la jeune génération pour avoir joué dans des films de Steven Soderbergh ou Tim Burton : Erin Brokovitch ou Ocean's Twelve avec le premier, Big Fish et Les Noces funèbres avec le second. Son dernier rôle d'ampleur, ce comédien qui a aussi connu une carrière riche sur les planches et à la télévision l'a tenu au côté de Daniel Craig, alias James Bond, dans Skyfall.





Côté vie privée, Albert Finney, marié quatre fois, l'a été durant huit ans avec l'actrice française Anouk Aimée dans les années 1970, avec qui il a eu l'un de ses enfants.