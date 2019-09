L'acteur Charles Gérard s'est éteint à 96 ans

JT 13H - Décédé le 19 septembre 2019, Charles Gérard était le second rôle fétiche de Claude Lelouch et surtout le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo.

Charles Gérard était un acteur discret. Il préférait être à l'ombre des grands plutôt que d'être une tête d'affiche. D'ailleurs, il est devenu le second rôle fétiche de Claude Lelouch. Tous deux ont collaboré près d'une vingtaine de fois. Grâce au cinéma, Charles Gérard a aussi fait la connaissance de Jean-Paul Belmondo qui est devenu son meilleur ami par la suite.



