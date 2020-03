L'acteur Max von Sydow ("L'Exorciste", "Game of Thrones"...) est mort à l'âge de 90 ans

C'est une figure du cinéma qui disparaît. Le comédien Max Von Sydow est décédé dimanche à l'âge de 90 ans. Sa femme a annoncé la triste nouvelle à Paris Match. "C’est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l’extrême douleur de vous annoncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 2020", a déclaré sa veuve à l'hebdomadaire. Documentariste et productrice française, elle était mariée au comédien franco-suédois depuis 1997.

On le verra également à l'affiche de "Pelle le Conquérant" de Billie August (Palme d’or au Festival de Cannes en 1987), "Minority Report" de Steven Spielberg ou encore "Shutter Island", de Martin Scorsese. Les plus jeunes se souviendront de lui dans "Games of Thrones", où il joue le rôle de la corneille aux trois yeux et dans le septième volet de "Star Wars : Le réveil de la Force", dans le rôle de Lor San Tekka.