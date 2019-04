Giacomo Gianiotti, qui fait craquer Meredith dans "Grey's Anatomy", s'est marié en Italie

Sa relation avec Meredith dans "Grey's Anatomy" est florissante. Mais dans la vraie vie, l'interprète de DeLuca vit son histoire d'amour à 100%. Giacomo Gianiotti a dit "oui" à sa fiancée Nichole G. lors d'une somptueuse cérémonie organisée près de Rome, sa ville natale, dimanche 28 avril. "Vive les époux", a confirmé sur Instagram l'acteur de 29 ans en légende d'un cliché où il apparaît en smoking et sa femme en robe de mariée sirène pleine de dentelle.





"Merci à l'incroyable équipe qui nous a offert le plus incroyable des mariages. Nous vous en sommes pour toujours reconnaissants d'avoir fait de ce jour un rêve éveillé. Nous flottons encore. A tous nos amis et notre famille qui sont venus, nous vous aimons et ne vous oublierons jamais", a-t-il ajouté. On vous passe la liste des marques citées, signe que cette noce n'a pas dû leur coûter bien cher... Mais passons !