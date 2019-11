L'acteur James Van Der Beek annonce la nouvelle fausse couche de sa femme sur Instagram

Affecté par cette triste nouvelle, l'acteur américain a précisé à ses milliers de fans que sa famille avait déjà vécu l'épreuve douloureuse de la perte d'une "âme" à naître. Mais cette dernière fausse couche l'a ébranlé de manière plus intense encore, puisque celle-ci s'est accompagnée d'une mise en danger de Kimberly Brook.

"Nous avons déjà vécu cela, mais pas avec une grossesse aussi avancée et avant cela n'avait jamais posé cette menace horrible et effrayante sur la vie et la santé de Kimberly. Nous sommes reconnaissants qu'elle aille mieux aujourd'hui, mais nous commençons juste à gérer la douleur de cette nouvelle fausse couche." Et le candidat de Danse avec les stars de poursuivre : "Merci à tous nos amis et collègues (et nos partenaires de danse) qui ont été là pour nous durant cette épreuve. Comme beaucoup de vous l'ont dit 'Il n'y a pas de mots'... et c'est vrai. C'est pour cela que dans des périodes comme celle-ci, l'important est de savoir que vous êtes là. Pleurer ET compter nos bénédictions aujourd'hui", a terminé James Van Der Beek en légende d'une photo de sa femme sur un lit d'hôpital aux côtés d'un de leurs enfants.