L'acteur Jude Law et sa compagne vont fêter leur mariage en France

C'est à Vaudelnay, petite commune du Maine-et-Loire, que Jude Law et sa compagne Philippa Coan, psychologue d'entreprise, ont décide de fêter leur union le 25 mai prochain. Le mariage n'aura pas lieu officiellement en France, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps par plusieurs médias outre-Manche, mais uniquement la fête. Et ce petit village n'a pas été choisi par hasard par les deux amoureux, ensemble depuis 4 ans : les parents de l'acteur britannique, Peter et Maggie, y ont une propriété.