L'acteur Wladimir Yordanoff est mort à 66 ans

Son visage était familier pour plus d'un cinéphile. Le comédien Wladimir Yordanoff, grand acteur de théâtre et second rôle populaire au cinéma, inoubliable "Philippe" dans "Un air de famille", sur les planches et à l'écran, est mort mardi à l'âge de 66 ans, a annoncé son agence artistique, Aartis. Il "est décédé aujourd'hui en Normandie des suites de maladie fulgurante", a précisé l'agence.

En un demi-siècle de carrière au théâtre, cet acteur, fils du violoniste bulgare Luben Yordanoff, a été dirigé par les plus grands metteurs en scène, dont Patrice Chéreau ("Hamlet", 1988) et Alain Françon.