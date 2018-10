L'actrice Busy Philipps affirme avoir été brutalisée par James Franco

Décidément, James Franco accumule les polémiques sur ses relations avec la gent féminine. Après avoir été accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes début 2018, le comédien est cité dans l’autobiographie de Busy Philipps avec qui il avait joué dans la série "Freaks and Geeks", entre 1999 et 2000. Un tournage marqué par une scène où elle devait asséner un coup dans la poitrine de James Franco. Pas du goût de ce dernier :





"Il m’a attrapé les deux bras et m’a hurlé ‘NE ME TOUCHE PLUS JAMAIS !’. Et il m’a jetée au sol. Je suis tombée à plat sur le dos. Je ne pouvais plus respirer", raconte-t-elle dans son livre This Will Only Hurt a Little dont des extraits ont été publiés par The Hollywood Reporter.