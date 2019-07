L'actrice Clotilde Courau et le prince de Savoie victimes d'un cambriolage dans leur appartement parisien

Les malfaiteurs ont profité de leur absence. Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et l'actrice Clotilde Courau ont été victimes d'un cambriolage de leur domicile parisien vendredi 19 janvier. Selon nos informations, la comédienne de 50 ans avait déposé plainte quelques jours plus tôt car elle s’était fait voler son trousseau de clefs. Les suspects ont donc d’une façon ou d’une autre pu faire le rapprochement entre ce trousseau et l’adresse du couple.