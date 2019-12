L'actrice de la série "Will & Grace" Shelley Morrison est décédée

"Je viens de recevoir un bulletin sur mon téléphone indiquant que Shelley Morrison est partie. Mon cœur est lourd (…). Merci pour votre amitié et votre collaboration, Shell. Vous avez accompli des choses merveilleuses dans ce monde. Tu vas nous manquer.", a tweeté ce lundi sa partenaire principale l’actrice Megan Mullally.

Créée par David Kohan et Max Mutchnick, la série récompensée par un Emmy Award de meilleure série comique en 2000 était axée sur la vie d’un bel avocat new-yorkais homosexuel William Truman (Eric McCormack) qui partageait son appartement avec sa meilleure amie Grace Adler (Debra Messing), décoratrice d’intérieur mal dans sa peau. L’interprète de Will a lui aussi adressé un touchant message sur Twitter à l’annonce du décès de son ancienne partenaire de jeu. "Shelley était une belle âme et une actrice merveilleuse. Son travail en tant que Rosario, saison après saison, était aussi nuancé et réel qu’hystérique. Tout le monde manquera à #WillandGrace, elle en fait partie. Envoyer beaucoup d’amour à toute la famille de Walter et Shelley. #Rosario", a partagé l'acteur canadien Eric McCormacksur son compte ce dimanche.