L'actrice Eliza Dushku a été indemnisée pour enterrer des accusations de harcèlement sexuel contre Michael Weatherly

Dans un mail envoyé au New York Times, Michael Weatherly a fait son mea culpa. "Durant le tournage de la série, j'ai fait des blagues pour me moquer de certaines répliques du script. Quand Eliza m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec ma manière de parler et ma tentative d'humour, j'ai été mortifié de l'avoir offensée et je me suis immédiatement excusé", écrit-il. Et de conclure : "Après avoir réfléchi à la question, je comprends mieux que ce que j'ai dit n'était pas drôle et pas approprié, je suis désolé et je regrette la douleur que j'ai causée à Eliza".