Hayden Panettiere victime d’une relation toxique : sa famille la supplie de quitter son petit ami violent

C’est une sombre période que traverse Hayden Panettiere, la comédienne révélée en France avec la série "Heroes", diffusée sur TF1 à la fin des années 2000. Le 2 mai dernier, la police de Los Angeles recevait un appel de détresse de la jeune femme, âgée de 29 ans, suite à une violente dispute avec son petit ami Brian Hickerson. Depuis qu’elle s’est séparée l’été dernier du boxeur ukrainien Wladimir Klitschko, le père de sa fille Kaya, Hayden Pannettiere vit une relation houleuse avec cet acteur au CV famélique.





Interpellé, Brian Hickerson sera libéré sous caution avant d’être mis en examen quelques jours plus tard pour violences conjugales. Le 10 juillet, il plaide non coupable devant un juge de Los Angeles. Mais le dossier médical, dont la presse a révélé de larges extraits, est accablant. Lors de l’intervention de la police, Hayden Pannettiere portait déjà les marques d’une précédente agression, lors d’un séjour récent à Porto Rico. Le soir du drame, son compagnon l’aurait frappée deux reprises, la laissant le nez en sang, le cou et les joues recouverts d’ecchymoses.