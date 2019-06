L'actrice Judi Dench se confie sur la maladie dégénérative de l'oeil dont elle souffre

Afin de ralentir l'avancement de la maladie, Judi Dench a subi huit injections dans l’œil. Ce qui ne l'empêche pas de faire son métier. Il a fallu adapter la taille du texte sur les scripts. "Vous savez, vous faites avec. J'ai des gens qui lisent pour moi et m'aident avec mes répliques" explique-t-elle. À l'affiche de trois films en 2020, elle enchaîne les projets : "Six Minutes To Midnight" d'Andy Goddard, une version cinéma de la comédie musicale "Cats" par le réalisateur Tom Hooper et une adaptation Disney des romans de science-fiction Artemis Fowl. Et glisse avec malice "tout ça, c'est du jeu, après tout. Tromper les gens. C'est mon métier..."