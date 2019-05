Zoë Kravitz, la star de "Big Little Lies", s'est mariée en secret

Sur ses réseaux sociaux, aucun signe de son nouveau statut. Car Zoë Kravitz n'est pas du genre à s'étaler sur sa vie privée. C'est donc la presse américaine qui s'est chargée d'annoncer son mariage avec le comédien Karl Glusman, vu dans "Love" de Gaspar Noé.





Les deux tourtereaux se seraient dit "oui" mercredi 22 mai lors d'une cérémonie en petit comité. Une autre, plus grande et plus festive, doit se tenir le mois prochain en France, avance le magazine US Weekly, repris notamment par Just Jared.