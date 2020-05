L’Amérique, MeToo, Mia Farrow… Woody Allen règle ses comptes avant la parution de ses mémoires en France

Après avoir accepté de sortir la biographie ce printemps, le groupe Hachette allait renoncer début mars sous la pression de plusieurs de ses employés et de Ronan Farrow, le demi-frère de Dylan, auteur chez le même éditeur d’un livre à charge contre le système Weinstein. C’est finalement l’éditeur indépendant Skyhorse Publishing qui a publié le livre, baptisé "Aproposofnothing", quelques semaines plus tard… en plein confinement.

En France, la maison Stock, filiale d'Hachette, a maintenu depuis le début sa volonté de sortir les mémoires du cinéaste, rebaptisés "Soit dit en passant". Ils seront disponibles le 4 juin et son auteur a accepté d’accorder un entretien exclusif à nos confrères du "Point" qui en publient également les bonnes feuilles cette semaine. Dans le livre, Woody Allen n’y va pas de main morte avec Mia Farrow qu’il qualifie de "super maman" devant les médias mais qui cherche les enfants "comme on fouille dans les caisses de livres au rebut dans une librairie", les "dressant comme dans une secte".

Et le cinéaste de dresser un parallèle, toutefois prudent, avec la chasse aux communistes outre-Atlantique dans les années 1950, "une époque où l’on pouvait dénoncer son voisin avec une accusation étayée sur absolument rien (…) On n’en est pas là aujourd’hui, mais il y a quelques éléments qui la rappellent. (...) C’est injuste, ça arrive dans toutes les époques et, Dieu merci, je le répète, on n’en est pas encore au maccarthysme."

Très remonté, Woody Allen dénonce également l’attitude du mouvement MeToo à son égard. "Le problème, c’est d’instrumentaliser un mouvement légitime en proférant de fausses accusations qui exploitent la situation de femmes vraiment maltraitées", estime-t-il. "L’affaire a aussi surgi dans une époque où l’on est censé croire la parole des femmes et moins le point de vue des hommes. Ça a peut-être un tout petit peu joué dans cette calomnie."