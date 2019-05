"L'amour est dans le pré" : Aude annonce avec amertume être séparée de Christopher, avec qui elle a eu un petit garçon

Aude et Christopher se sont rencontrés l’année dernière dans l’émission de Karine Le Marchand et l’histoire est très vite devenue sérieuse… Un mois plus tard, Aude était déjà enceinte. Jusqu’à présent, l’agricultrice de 38 ans et le chauffeur routier semblaient filer le parfait amour. Mais désormais, Aude annonce être "mamansolo" de deux enfants : sa fille née d’une précédente union et Raphaël, le petit garçon qu'elle a eu avec Christopher en janvier.